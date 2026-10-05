Alejandro Tabilo conoció su camino en el Masters 1000 de Shanghai

Alejandro Tabilo (30° del ranking ATP) conoció el camino que deberá recorrer en el Masters 1000 de Shanghai, torneo con el que pondrá fin a su gira por Asia luego de su participación en el ATP 500 de Tokio.

El chileno fue designado como 29° cabeza de serie, condición que le permitió quedar libre en la primera ronda y avanzar directamente a la segunda fase del certamen.

En su estreno, enfrentará al ganador de la llave entre el argentino Mariano Navone (47°) y el español Pablo Carreño Busta (65°).

Si logra superar ese compromiso, en tercera ronda es posible que se cruce con el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°), cuarto cabeza de serie del torneo.

El eventual duelo tendrá un ingrediente especial, ya que Auger-Aliassime fue el encargado de eliminar a Tabilo en la segunda ronda de la edición 2025 del Masters de Shanghai.

El nacional llega al certamen chino después de caer ante el experimentado francés Adrian Mannarino en su debut en el ATP 250 de Chengdú, donde defendía el título, y de alcanzar los octavos de final del ATP 500 de Tokio, instancia en la que fue eliminado por el canadiense Denis Shapovalov.