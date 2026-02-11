Alejandro Tabilo derribó a Joao Fonseca y pasó a cuartos en Buenos Aires

El tenista chileno Alejandro Tabilo (71°) selló un gran triunfo ante el brasileño Joao Fonseca (33°) para superar los octavos de final del ATP 250 de Buenos Aires, Argentina.

"Jano" se llevó la clasificación a la siguiente fase gracias a un marcador con parciales de 6-3, 3-6 y 7-5, en dos horas y 24 minutos sobre la arcilla de la cancha principal "Guillermo Vilas".

El criollo supo ganar el set inicial con un buen resultado, pero el tercer sembrado no se quedó atrás y le devolvió el golpe con parcial similar, estirando todo al tercer y último episodio.

Tabilo quebró para ponerse 3-1 arriba en el último set y justo después el brasileño hizo lo propio para equiparar la cuenta. Ambos mantuvieron sus servicios hasta que el chileno volvió a romper para cerrar el encuentro.

De esta manera, Tabilo se citó en cuartos de final con el local Tomás Etcheverry (54°), séptimo favorito del torneo quien dejó en el camino al también trasandino Burruchaga (104°) por 7-6(5), 6-7(3) y 6-4.