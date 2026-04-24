Alejandro Tabilo desafía a Jiri Lehecka en el Masters de Madrid

El tenista chileno Alejandro Tabilo (43°) juega en el Masters de Madrid ante el checo Jiri Lehecka (14°), en un duelo válido por la segunda ronda.

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- Jiri Lehecka (RCH) vs. Alejandro Tabilo (CHI), tercer set, 3-6, 7-6 (3), 0-0