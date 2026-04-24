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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo desafía a Jiri Lehecka en el Masters de Madrid

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El número uno de Chile salta a la cancha este viernes.

Alejandro Tabilo desafía a Jiri Lehecka en el Masters de Madrid
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El tenista chileno Alejandro Tabilo (43°) juega en el Masters de Madrid ante el checo Jiri Lehecka (14°), en un duelo válido por la segunda ronda.

Sigue el partido en vivo y online por Cooperativa.cl:

- Jiri Lehecka (RCH) vs. Alejandro Tabilo (CHI), tercer set, 3-6, 7-6 (3), 0-0

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