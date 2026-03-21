Alejandro Tabilo dio gran golpe y eliminó a Andrey Rublev en el Masters 1.000 de Miami

El tenista chileno Alejandro Tabilo (41° de la ATP) consiguió este sábado una de las victorias más importantes de la temporada al derrotar al ruso Andrey Rublev (16°) en la segunda ronda del Miami Open.

El deportista nacional se impuso por parciales de 6-7(5), 6-2 y 6-4 en un compromiso que se extendió por 2h06' en las canchas rápidas de Florida.

La primera raqueta de Chile exhibió un nivel de juego sólido para contrarrestar la potencia del decimoquinto preclasificado del torneo. Según las estadísticas oficiales de la ATP, Alejandro Tabilo cimentó su victoria gracias a su efectividad en los intercambios cortos de hasta cuatro tiros, donde ganó 68 puntos frente a los 61 de Andrey Rublev.

En el balance general, el nacido en Toronto sumó 96 unidades totales contra las 92 del representante de Rusia.

El chileno llegaba a esta ronda después de eliminar al argentino Francisco Comesaña (82°) y con el objetivo de alcanzar el tercer partido en un Masters 1.000 por primera vez en tres años.

Tabilo ganó 15 de los 19 puntos que disputó en la manga decisiva con su primer saque, incluido el que le otorgó la victoria, cuando Rublev no consiguió que su devolución sobrepasara la red.

Antes, había aprovechado 3 de 7 puntos de rotura contra un Rublev que no gozó de ninguna bola de "break".

Tabilo se enfrentará en la tercera ronda a Axel Michelsen, quien le precede en el ranking ATP en el puesto 40.