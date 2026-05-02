Alejandro Tabilo ganó y disputará la final de Aux-en-Provence ante Zizou Bergs

Una ardua batalla tuvo que librar el tenista nacional Alejandro Tabilo (43° ATP) ante el joven estadounidense Ethan Quinn (48°) para instalarse en la final del Challenger de Aix-en-Provence, en Francia, torneo que ya conquistó en 2024.

El chileno, segundo preclasificado, se relajó tras un sólido primer set y terminó sufriendo más de lo presupuestado para vencer al norteamericano por parciales de 6-3, 3-6 y 7-6 (2) en dos horas y 17 minutos.

El nacido en Toronto sacó a relucir lo mejor de su repertorio la manga inicial. Sin embargo, las acciones dieron un giro de 180 en el segundo capítulo, donde un quiebre del estadounidense en el sexto game llevó todo al tercer y último set.

En dicha instancia, "Jano" tuvo la oportunidad de cerrar todo en el duodécimo juego, pero desaprovechó el punto de partido y el cotejo se fue a tie break. El desempate acabó 7-2 para el nacional.

Con este triunfo, Alejandro Tabilo medirá fuerzas con el belga Zizou Bergs (44°), viejo conocido del tenis y seguidores chilenos, recordado principalmente por el escandaloso choque que le dio a Cristian Garin en la Copa Davis 2025.

En cuanto al historial, Bergs ha derrotado a Tabilo en sus únicos dos duelos previos. El encuentro está pactado para el segundo turno de este domingo 3 de mayo, no antes de las 9:00 horas de Chile (13:00 GMT).