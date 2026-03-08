Alejandro Tabilo no pudo ante la jerarquía de Medvedev y se despidió de Indian Wells

Se terminó el camino de Alejandro Tabilo (40° del ATP) en el Masters 1.000 de Indian Wells, ya que durante la madrugada de este domingo cayó ante el ruso Daniil Medvedev (11°) por parciales de 6-4 y 6-2 en la segunda ronda del certamen.

En un duelo que se extendió por una hora y 10 minutos, el moscovita hizo valer su experiencia ante el nacional y le quebró en el primer juego del partido, sacando una ventaja que administró con solvencia hasta cerrar el primer set-

Para la segunda manga, "Jano" logró mantener la paridad hasta el quinto juego. Sin embargo, desde el 2-2 en adelante, el ruso aceleró el ritmo y concretó dos rompimientos consecutivos que sentenciaron la eliminación.

Ahora, el chileno deberá dar vuelta la página para enfocarse en el Challenger 175 de Cap Cana en República Dominicana, del 9 al 15 de marzo. Posteriormente participará en el Masters 1.000 de Miami, que inicia entre el 16 y 17 del mencionado mes.