Alejandro Tabilo sucumbió ante el talento de Fonseca y dijo adiós a Munich
El zurdo fue superado por el brasileño en la arcilla alemana.
El zurdo fue superado por el brasileño en la arcilla alemana.
El tenista chileno Alejandro Tabilo (45° de la ATP) tuvo debut y despedida en el torneo de Munich al caer en la primera ronda del torneo ante el brasileño Joao Fonseca (35°) en sets corridos.
El zurdo nacido en Canadá ofreció dura resistencia en el primer parcial, pero terminó sucumbiendo ante el talento del sudamericano para inclinarse por 7-6 (1) y 6-3 en una hora y 34 minutos.
Tabilo tuvo una buena oportunidad en el primer set cuando logró quebrar el saque de su rival para ponerse 2-1, pero falló en el juego siguiente y el capítulo terminó definiéndose en un desempate dominado por Fonseca.
En el segundo set, el brasileño aprovechó los errores del nacional en el séptimo y noveno game para quebrar y sellar su victoria.
Pese a la derrota, Tabilo está escalando cuatro posiciones, ubicándose 41° en el Ranking Live.