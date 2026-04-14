Alejandro Tabilo sucumbió ante el talento de Fonseca y dijo adiós a Munich

El tenista chileno Alejandro Tabilo (45° de la ATP) tuvo debut y despedida en el torneo de Munich al caer en la primera ronda del torneo ante el brasileño Joao Fonseca (35°) en sets corridos.

El zurdo nacido en Canadá ofreció dura resistencia en el primer parcial, pero terminó sucumbiendo ante el talento del sudamericano para inclinarse por 7-6 (1) y 6-3 en una hora y 34 minutos.

Tabilo tuvo una buena oportunidad en el primer set cuando logró quebrar el saque de su rival para ponerse 2-1, pero falló en el juego siguiente y el capítulo terminó definiéndose en un desempate dominado por Fonseca.

En el segundo set, el brasileño aprovechó los errores del nacional en el séptimo y noveno game para quebrar y sellar su victoria.

Pese a la derrota, Tabilo está escalando cuatro posiciones, ubicándose 41° en el Ranking Live.