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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo sucumbió ante el talento de Fonseca y dijo adiós a Munich

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa Deportes

El zurdo fue superado por el brasileño en la arcilla alemana.

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El tenista chileno Alejandro Tabilo (45° de la ATP) tuvo debut y despedida en el torneo de Munich al caer en la primera ronda del torneo ante el brasileño Joao Fonseca (35°) en sets corridos.

El zurdo nacido en Canadá ofreció dura resistencia en el primer parcial, pero terminó sucumbiendo ante el talento del sudamericano para inclinarse por 7-6 (1) y 6-3 en una hora y 34 minutos.

Tabilo tuvo una buena oportunidad en el primer set cuando logró quebrar el saque de su rival para ponerse 2-1, pero falló en el juego siguiente y el capítulo terminó definiéndose en un desempate dominado por Fonseca.

En el segundo set, el brasileño aprovechó los errores del nacional en el séptimo y noveno game para quebrar y sellar su victoria.

Pese a la derrota, Tabilo está escalando cuatro posiciones, ubicándose 41° en el Ranking Live.

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