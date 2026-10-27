Alejandro Tabilo volvió a sucumbir ante Jódar y se despidió de Basilea

El tenista chileno Alejandro Tabilo (30° de la ATP) tuvo debut y despedida en el ATP de Basilea, en Suiza, luego de caer por tercera vez consecutiva ante el español Rafael Jódar (11°) en la primera ronda del certamen helvético.

El zurdo nacido en Canadá careció de eficacia con su saque y un quiebre en el primer set y otros dos rompimientos en el segundo parcial establecieron un claro 6-4 y 6-2 en favor del hispano en una hora y 26 minutos.

La derrota alarga la tendencia desfavorable de los últimos enfrentamientos entre ambos. Aunque Tabilo comenzó el historial de 2026 con una contundente victoria en Indian Wells, por 6-1 y 6-2, el español se quedó con los dos duelos siguientes, en Washington y Cincinnati.

Pese a la caída, Tabilo está ganando un puesto en el Ranking Live, ubicándose en el puesto 29° de la clasificación.