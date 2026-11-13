¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Thiago Tirante en semifinales del ATP de Estocolmo?

En un cierre de temporada a gran nivel, el tenista chileno Alejandro Tabilo (31° del ranking ATP) buscará este viernes su paso a la gran final del ATP 250 de Estocolmo, en Suecia, cuando enfrente en la ronda de los cuatro mejores al argentino Thiago Tirante (51°).

El zurdo nacional se instaló en semifinales tras exhibir un tenis de altísima precisión en cuartos de final, donde superó al estadounidense Alex Michelsen (35°) por 7-5 y 7-6 (2), y al frente tendrá a un conocido rival trasandino que viene de dejar en el camino al kazajo Alexander Shevchenko en tres parciales en un duelo que podrás seguir a través de Disney+.

El historial a nivel ATP favorece ampliamente al crédito criollo por 2-0, registrando sendas victorias en los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro y en los octavos de final del ATP 250 de Santiago, ambas durante esta misma temporada 2026.

En caso de conseguir una nueva victoria frente a Tirante, el número uno de Chile se asegurará matemáticamente terminar el año dentro del selecto grupo de los 30 mejores tenistas del planeta.