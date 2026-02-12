Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Tomás Etcheverry en el ATP de Buenos Aires?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ambos jugadores se medirán en cuartos de final del torneo argentino.

El tenista chileno Alejandro Tabilo (71° del ranking ATP) enfrentará al argentino Tomás Etcheverry (54°) por los cuartos de final del ATP 250 de Buenos Aires.

El nacido en Toronto viene de una épica victoria ante el brasileño Joao Fonseca (33°), actual campeón del certamen trasandino por 6-3, 3-6 y 7-5 en dos horas y 25 minutos de partido.

Por su parte, Etcheverry también tuvo que batallar en la ronda anterior y venció a su compatriota Román Burruchaga (104°) por 7-6(5), (3)6-7 y 6-4 en casi cuatro horas de cotejo.

No se registran duelos previos entre ambos jugadores en el circuito ATP, sin embargo, en torneos ITF de menor categoría se enfrentaron en dos ocasiones en 2018, con un triunfo para cada uno.

¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Tomás Etcheverry?

El partido está programado para disputarse este viernes 13 de febrero desde las 13:00 horas (16:00 GMT) en el Court Central "Guillermo Vilas".

Podrás seguir el encuentro a través de la plataforma Disney+ premium.

También podrás seguir el resultado por Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

