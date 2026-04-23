¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo en la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid?

El tenista chileno Alejandro Tabilo (43°) ya tiene horario para su complejo duelo ante el checo Jiri Lehecka (14°) por la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid, evento donde el nacional se estrenó con una sólida victoria ayer ante el francés Valentin Royer (72°).

La organización ubicó el cotejo para este viernes en el segundo turno del court 4, tras el encuentro entre el estadounidense Emilio Nava y el monegasco Valentin Vacherot (17°), que arranca a las 5:00 horas de nuestro país. Con esto, el nacional vería acción a eso de las 7:00 horas.

El duelo ante Lehecka asoma como una revancha para el zurdo nacido en Canadá, dado que el europeo fue su verdugo hace dos semanas en la segunda ronda del Masters 1.000 de Montecarlo, cuando se impuso con una remontada de 4-6, 7-6 (4) y 6-3.

De ganar, el nacional se verá las caras ante el ganador del partido entre el alemán Jan-Lennard Struff (81°) y el estadounidense Alex Michelsen (37°).