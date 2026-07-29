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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

¿Cuándo y dónde ver a Tabilo ante Atmane en octavos del ATP 500 de Washington?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional tiene programación definida en tierras estadounidense.

¿Cuándo y dónde ver a Tabilo ante Atmane en octavos del ATP 500 de Washington?
 @tabilo87 / Instagram
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Tras su positivo debut, el tenista chileno Alejandro Tabilo (30° del ranking mundial), enfrentará los octavos de final del ATP 500 de Washington este jueves ante el francés Térence Atmane (56°).

¿Cuándo es el Tabilo vs. Atmane?

El encuentro tendrá lugar este jueves 30 de julio, no antes de las 16:30 horas de Chile, pues al duelo le corresponde el cuarto turno de la jornada en la segunda cancha del torneo.

¿Dónde ver el partido?

Para nuestro país el compromiso contará únicamente con transmisión vía streaming a través del plan premium de Disney+.

Tabilo llega al duelo tras derrotar en la fase anterior al neerlandés Tallon Griekspoor (67°) por 7-6(3), 4-6 y 6-4.

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