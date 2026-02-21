¿Cuándo y dónde ver a Tabilo contra Buse en semifinales del ATP de Río?

Este sábado 21 de febrero, el chileno Alejandro Tabilo (68° del ranking mundial) enfrentará un importante duelo con el peruano Ignacio Buse (91°), en el marco de las semifinales del Abierto de Río de Janeiro, Brasil.

Tanto "Jano" como Buse están teniendo campañas históricas: Tabilo jugará sus primeras semifinales de un ATP 500, luego de eliminar a Thiago Tirante (92°) por 7-6(2), 6-7(6) y 6-1.

En tanto, Buse superó los que ya eran los primeros cuartos de final para el tenis peruano en un torneo 500, dando el golpe ante el italiano Matteo Berrettini (57°) por 6-3, 2-6 y 6-3.

El choque de Tabilo y Buse se disputará no antes de las 19:00 horas de Chile (22:00 GMT), pues será el tercer y último partido del día en la cancha principal "Guga Kuerten". El vencedor jugará por el título ante Tomás Etcheverry (51°) o Vit Kopriva (87°).

La transmisión televisiva será a través de streaming, específicamente en la plataforma Disney+. También podrás seguir el movimiento del marcador en Cooperativa.cl.