¿Cuándo y dónde ver a Tabilo contra Buse en semifinales del ATP de Río?
El nacional buscará acrecentar su mejor actuación en un torneo categoría 500.
Este sábado 21 de febrero, el chileno Alejandro Tabilo (68° del ranking mundial) enfrentará un importante duelo con el peruano Ignacio Buse (91°), en el marco de las semifinales del Abierto de Río de Janeiro, Brasil.
Tanto "Jano" como Buse están teniendo campañas históricas: Tabilo jugará sus primeras semifinales de un ATP 500, luego de eliminar a Thiago Tirante (92°) por 7-6(2), 6-7(6) y 6-1.
En tanto, Buse superó los que ya eran los primeros cuartos de final para el tenis peruano en un torneo 500, dando el golpe ante el italiano Matteo Berrettini (57°) por 6-3, 2-6 y 6-3.
El choque de Tabilo y Buse se disputará no antes de las 19:00 horas de Chile (22:00 GMT), pues será el tercer y último partido del día en la cancha principal "Guga Kuerten". El vencedor jugará por el título ante Tomás Etcheverry (51°) o Vit Kopriva (87°).
La transmisión televisiva será a través de streaming, específicamente en la plataforma Disney+. También podrás seguir el movimiento del marcador en Cooperativa.cl.