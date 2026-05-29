¿Cuándo y dónde ver a Tabilo en la tercera ronda de Roland Garros?
El chileno se verá las caras ante el promisorio francés Kouamé.
El chileno se verá las caras ante el promisorio francés Kouamé.
El tenista chileno Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) avanzó por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros tras el retiro por lesión de su rival Valentin Vacherot (19°) y ahora se proyecta para su duelo ante el invitado francés Moise Kouamé (318°), denominado como la joven promesa del tenis galo a sus 17 años.
El partido fue programado para este sábado en el tercer turno del Court "Suzanne Lenglen", segunda cancha más importante del torneo. La acción arrancará a las 05:00 horas (09:00 GMT), por lo que Tabilo saltará a la cancha a eso de las 08:00 horas (12:00 GMT), y tú lo podrás ver en los canales de ESPN y a través de la plataforma de Disney+.
El joven Kouamé hizo historia al derrotar al paraguayo Daniel Vallejo (71°), puesto que se convirtió en el tenista más joven en alcanzar la tercera ronda de un torneo Grand Slam desde Rafael Nadal en Wimbledon 2003.
En caso de vencer a la nueva estrella francesa, "Jano" jugaría por primera vez en su carrera los octavos de final de uno de los cuatro grandes torneos del deporte blanco, y su rival saldrá del ganador de la llave entre el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°) y Brandon Nakashima (35°).