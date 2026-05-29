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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

¿Cuándo y dónde ver a Tabilo en la tercera ronda de Roland Garros?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno se verá las caras ante el promisorio francés Kouamé.

¿Cuándo y dónde ver a Tabilo en la tercera ronda de Roland Garros?
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El tenista chileno Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) avanzó por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros tras el retiro por lesión de su rival Valentin Vacherot (19°) y ahora se proyecta para su duelo ante el invitado francés Moise Kouamé (318°), denominado como la joven promesa del tenis galo a sus 17 años.

El partido fue programado para este sábado en el tercer turno del Court "Suzanne Lenglen", segunda cancha más importante del torneo. La acción arrancará a las 05:00 horas (09:00 GMT), por lo que Tabilo saltará a la cancha a eso de las 08:00 horas (12:00 GMT), y tú lo podrás ver en los canales de ESPN y a través de la plataforma de Disney+.

El joven Kouamé hizo historia al derrotar al paraguayo Daniel Vallejo (71°), puesto que se convirtió en el tenista más joven en alcanzar la tercera ronda de un torneo Grand Slam desde Rafael Nadal en Wimbledon 2003.

En caso de vencer a la nueva estrella francesa, "Jano" jugaría por primera vez en su carrera los octavos de final de uno de los cuatro grandes torneos del deporte blanco, y su rival saldrá del ganador de la llave entre el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°) y Brandon Nakashima (35°).

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