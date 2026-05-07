¿Cuándo y dónde ver el duelo de Tabilo ante Cerúndolo en Roma?
El zurdo jugará este viernes ante el trasandino en el Foro Itálico.
El zurdo jugará este viernes ante el trasandino en el Foro Itálico.
El tenista chileno Alejandro Tabilo (35° del ATP) tuvo un arrollador debut en el cuadro principal del Masters 1.000 de Roma y ahora se verá las caras ante el argentino Francisco Cerúndolo (27°), quien quedó libre en primera ronda en su condición de 25° cabeza de serie.
Y el cotejo ante el trasandino ya tiene programación, pues la organización del certamen lo ubicó en el tercer turno del Court Pietrangeli por lo que el zurdo saltará a la cancha a eso de las 8:30 horas y tú lo podrás seguir en las señales de ESPN y a través de la plataforma Disney+.
El nacido en Canadá se ha medido tres veces con Cerúndolo, donde las dos primeras se impuso el argentino, mientras que en la última, la única que ha sido a nivel ATP, celebró el chileno, en la primera ronda del ATP de Córdoba 2022, cuando después Tabilo alcanzó su primera final.