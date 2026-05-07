¿Cuándo y dónde ver el duelo de Tabilo ante Cerúndolo en Roma?

El tenista chileno Alejandro Tabilo (35° del ATP) tuvo un arrollador debut en el cuadro principal del Masters 1.000 de Roma y ahora se verá las caras ante el argentino Francisco Cerúndolo (27°), quien quedó libre en primera ronda en su condición de 25° cabeza de serie.

Y el cotejo ante el trasandino ya tiene programación, pues la organización del certamen lo ubicó en el tercer turno del Court Pietrangeli por lo que el zurdo saltará a la cancha a eso de las 8:30 horas y tú lo podrás seguir en las señales de ESPN y a través de la plataforma Disney+.

El nacido en Canadá se ha medido tres veces con Cerúndolo, donde las dos primeras se impuso el argentino, mientras que en la última, la única que ha sido a nivel ATP, celebró el chileno, en la primera ronda del ATP de Córdoba 2022, cuando después Tabilo alcanzó su primera final.