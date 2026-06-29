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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

¿Cuándo y dónde ver el estreno de Alejandro Tabilo en Wimbledon?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno se medirá ante el polaco Kamil Majchrzak.

¿Cuándo y dónde ver el estreno de Alejandro Tabilo en Wimbledon?
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El tenista chileno Alejandro Tabilo (33° del ranking ATP) se estrenará en Wimbledon cuando se enfrente al polaco Kamil Majchrzak (45°) en el marco de la primera ronda del torneo de césped.

El duelo está programado para las 06:00 horas (10:00 GMT) y será transmitido por televisión a través de ESPN y en streaming por Disney+.

"Jano" viene de caer sorpresivamente en octavos de final del ATP de Mallorca ante el húngaro Fabian Marozsan (62°), además de sucumbir en su debut en Queen's contra el australiano Rinky Hijikata (104°).

Pese a esto, el chileno ha enfrentado a Majchrzak en dos ocasiones, siendo victorioso ambas veces, incluyendo una durante este año en Roland Garros.

En caso de avanzar, jugaría en segunda ronda ante el ganador del encuentro entre el español Pablo Llamas Ruiz (119°) y el estadounidense Zachary Svajda (69°).

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