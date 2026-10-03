Denis Shapovalov frenó a Alejandro Tabilo en octavos de final del ATP de Tokio

El tenista nacional Alejandro Tabilo (31° ATP) tuvo una amarga despedida del ATP 500 de Tokio tras caer en octavos de final con el canadiense Denis Shapolapov (46°).

La primera raqueta chilena fue víctima de la irregularidad que ha arrastrado durante buena parte del año, lamentando una derrota por parciales de 5-7, 6-3 y 4-6 en dos horas y 13 minutos.

El primer set fue muy disputado y tras intercambiar quiebres en el cuarto y quinto juego dio la impresión que la definición se estiraría hasta el tie break. Sin embargo, Shapovalov consiguió un rompimiento en el undécimo game para encaminar un trabajado 7-5.

Para el segundo capítulo, los protagonistas volvieron a propinarse rupturas mutuas, esta vez en los dos juegos iniciales. Pero esta vez fue el chileno quien rompió con la tendencia tras arrebatarle el saque a su adversario en el cuarto game, ventaja que sostuvo hasta el final para emparejar la contienda.

Con la paridad impuesta en el marcador, "Jano" salió al tercer capítulo con la misión de confirmar el envión anímico. Aunque por largos pasajes se mantuvo firme con su servicio, flaqueó en el decisivo décimo juego.

De esta manera abrupta terminó la aventura de Tabilo por tierras niponas y ahora solo le queda prepararse de la mejor manera para el Masters 1.000 de Shanghai, que se disputará entre el 5 y 18 de octubre.