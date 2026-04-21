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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

¿Dónde y cuándo ver a Alejandro Tabilo en el Masters 1.000 de Madrid?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno saltará a la cancha este miércoles en la arcilla española.

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El tenista chileno Alejandro Tabilo (43° del ranking ATP) ya tiene programación para su debut en el cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid, instancia donde enfrentará al francés Valentin Royer (72°).

La organización del certamen español fijó el duelo del número uno de Chile para este miércoles en el segundo turno del Stadium 3, después del cotejo entre el checo Tomas Machac (41°) y el argentino Francisco Comesaña (105°), que arrancará a las 5:00 horas chilena. Con esto, el encuentro del chileno sería a eso de las 7:00 horas.

El partido del zurdo nacido en Canadá asoma complicado, debido a que el galo, ante quien no registra duelos previos, viene con buen ritmo al ser finalista el domingo pasado en el Challenger de Oeiras III, donde perdió la definición ante el ruso Roman Safiullin.

En caso de vencer al francés, Tabilo se medirá en segunda ronda con Jiri Lehecka (14°), quien quedó libre en primera fase en su condición de 11° cabeza de serie.

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