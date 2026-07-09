El Masters 1000 de Montreal oficializó la presencia de Alejandro Tabilo

Tras su temprana eliminación en Wimbledon, Alejandro Tabilo (33° del ranking ATP) volverá a la acción por el circuito la próxima semana en el ATP 250 de Bastad y luego disputará el torneo de Estoril, antes de comenzar la gira sobre cemento con miras al US Open.

Y el tenista chileno sumó un nuevo torneo en esta segunda parte de la temporada 2026, luego de que fuera confirmado en el Masters 1000 de Montreal, en Canadá.

En las últimas horas el certamen norteamericano dio a conocer su lista de entrada, con el nacional presente, y con figuras como el italiano Jannik Sinner (1°), el alemán Alexander Zverev (3°), el serbio Novak Djokovic (8°), entre otras.

Como se trata de un torneo con cuadro de 96 jugadores, "Jano" proyecta ser cabeza de serie y quedaría libre en la primera ronda, aunque tendrá que ratificar esa condición con buenos resultados en la mini gira sobre arcilla europea.

Este será el regreso de Tabilo al Masters 1000 de Canadá, luego de ausentarse en 2025 por lesión. La primera y única vez que disputó el torneo fue en 2024, donde llegó hasta octavos de final, cayendo contra Sinner.