La emoción de Tabilo tras eliminar a Rublev en Miami: "Han sido meses muy duros"

Alejandro Tabilo (41° ATP) consiguió su mejor victoria del año al vencer al ruso Andrey Rublev (15°) para avanzar a la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami, triunfo que emocionó al chileno tras el partido.

"Han sido meses muy duros, hace poco falleció mi tía, ahora la tía de mi novia y este triunfo se lo dedico a ella que está pasando momentos duros", expresó.

"Jano" también tuvo palabras para su nuevo equipo técnico y por el apoyo que le han dado los seguidores nacionales en el torneo en Florida: "Los chilenos siempre apoyando acá. Además, sé que la gente está apoyando mucho desde la casa y lo agradezco mucho".

Con respecto a su próximo rival, el estadounidense Alex Michelsen (40°), Tabilo aseguró que "no sabía contra quién jugaba en la próxima ronda. Con Michelsen somos muy amigos, va a ser un partido muy duro y hay que salir con todo".

Tras su triunfo ante Rublev, y a la espera de la programación ante Michelsen, Tabilo por el momento es 39° del mundo en el ranking en vivo, con 1.118 puntos.