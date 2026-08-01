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Tópicos:
Deportes
| Tenis
| Alejandro Tabilo
Marcador Virtual: Rafael Jódar vs. Alejandro Tabilo
Marcador
Ficha
ATP 500 de Washington
"William Fitzgerald" Tennis Center
01/08/2026, 20:00 aprox.
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
PUNTOS
Rafael Jódar
España / 24°
-
-
-
-
-
-
Alejandro Tabilo
Chile / 30°
-
-
-
-
-
-
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
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|
Por
Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Actualizar
ATP 500 de Washington
"William Fitzgerald" Tennis Center
01/08/2026, 20:00 aprox.
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
PUNTOS
Rafael Jódar
España / 24°
-
-
-
-
-
-
Alejandro Tabilo
Chile / 30°
-
-
-
-
-
-
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
|
|
|
|
Abrir en ventana pop
Minuto a minuto
|
Por
Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Actualizar
ATP 500 de Washington
Semifinales
01/08/2026, 20:00 aprox.
"William Fitzgerald" Tennis Center
Pista dura
Rafael Jódar
España / 24°
Información
Edad:
19 años
Estatura:
1,91 metros
Peso:
70 kgs.
Juego:
Diestro, revés a dos manos
Mejor ranking:
19°
Títulos ATP:
3
Lugar de nacimiento:
Madrid, España
Alejandro Tabilo
Chile / 30°
Información
Edad:
28 años
Estatura:
1,88 metros
Peso:
75 kgs.
Juego:
Zurdo, revés a dos manos
Mejor ranking:
19°
Títulos ATP:
3
Lugar de nacimiento:
Toronto, Canadá
Llévatelo:
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