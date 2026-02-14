Se conocieron los rivales de Alejandro Tabilo y Cristian Garin en el ATP 500

El ATP 500 de Río de Janeiro se disputará entre el 16 y el 22 de febrero en el Jockey Club Brasileiro. Y el cuadro principal contará con los chilenos Alejandro Tabilo (71°) y Cristian Garin (89°).

En la primera ronda, Garin se medirá con el argentino Thiago Tirante (92°).

Tabilo, en tanto, llega tras alcanzar los cuartos en Buenos Aires y chocará contra el estadounidense Emilio Nava (81°).

Ambos están en el mismo lado del cuadro. Si Garin supera su debut, se cruzará con Francisco Cerúndolo, 19° del mundo y máximo favorito. Tabilo, por su parte, tendría como rival en octavos al francés Alexandre Muller (48°), sexto sembrado del certamen.

Un eventual enfrentamiento entre chilenos solo podría darse si Tabilo y Garín avanzan en sus respectivos encuentros para llegar a los cuartos de final del certamen.