Se repitió la historia: Tabilo sufrió remontada de Lehecka y dijo adiós a Madrid

El tenista chileno Alejandro Tabilo sufrió una nueva remontada de parte del checo Jiri Lehecka, quien lo superó hace unas semanas en Montecarlo, y se despidió en la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid por marcadores de 6-3, 6-7 (3) y 4-6.

El nacional arrancó de gran forma en la Caja Mágica y se llevó el primer parcial, alimentando la ilusión de cobrarse revancha ante el europeo. Sin embargo, otra vez el checo reaccionó a tiempo, se quedó con el segundo set en el tie break y luego cerró el tercero para sellar la remontada.

El partido fue parejo y se extendió por 2h09', en un trámite en el que ambos terminaron igualados con 93 puntos totales. De hecho, Tabilo mostró números competitivos con 16 aces y 43 winners, aunque también acumuló 35 errores no forzados, una cifra que pesó en los momentos decisivos.

Lehecka, en tanto, fue más firme en los pasajes clave del encuentro y volvió a golpear al chileno en un duelo muy similar al de Montecarlo, cuando derrotó al zurdo por 4-6, 6-7 (4) y 3-6.

Con esta caída, Tabilo cerró su participación en el certamen español luego de haber debutado con una sólida victoria sobre el francés Valentin Royer. Ahora, el zurdo deberá enfocarse en los próximos desafíos de la gira sobre arcilla, con la mira puesta en seguir sumando confianza de cara a las siguientes semanas del circuito.

Lehecka jugará contra el estadounidense Alex Michelsen.