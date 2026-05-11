Tabilo encabeza grupo de favoritos en Challenger de Valencia

El tenista chileno Alejandro Tabilo encabeza el grupo de favoritos de la Copa Faulconbridge, torneo que se disputa sobre tierra batida en el CT Valencia y que en esta edición estrena categoría como ATP Challenger 175.

Entre los principales nombres del cuadro también aparecen el italiano Matteo Berrettini, extop ten y finalista de Wimbledon; el belga Zizou Bergs; y los argentinos Ugo Carabelli y Sebastián Báez, además de Francisco Comesaña, el boliviano Juan Carlos Prado Angelo y el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo.

La representación española estará liderada por Jaume Munar, segundo cabeza de serie, junto con Daniel Mérida, Pablo Carreño, Roberto Bautista y Bernabé Zapata, este último con una carga especial, ya que se despedirá del tenis profesional en este torneo.