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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Tabilo encabeza grupo de favoritos en Challenger de Valencia

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El chileno aparece entre los principales nombres del torneo que estrena categoría ATP Challenger 175.

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El tenista chileno Alejandro Tabilo encabeza el grupo de favoritos de la Copa Faulconbridge, torneo que se disputa sobre tierra batida en el CT Valencia y que en esta edición estrena categoría como ATP Challenger 175.

Entre los principales nombres del cuadro también aparecen el italiano Matteo Berrettini, extop ten y finalista de Wimbledon; el belga Zizou Bergs; y los argentinos Ugo Carabelli y Sebastián Báez, además de Francisco Comesaña, el boliviano Juan Carlos Prado Angelo y el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo.

La representación española estará liderada por Jaume Munar, segundo cabeza de serie, junto con Daniel Mérida, Pablo Carreño, Roberto Bautista y Bernabé Zapata, este último con una carga especial, ya que se despedirá del tenis profesional en este torneo.

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