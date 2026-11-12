Tabilo sigue firme en Estocolmo: Venció a Michelsen y avanzó a semifinales

El tenista chileno Alejandro Tabilo (31° del ranking ATP) consiguió este jueves una importante victoria sobre el estadounidense Alex Michelsen (35°) por parciales de 7-5 y 7-6 (2), resultado que le permitió avanzar a las semifinales del ATP 250 de Estocolmo, en Suecia.

El número uno de Chile ratificó su recuperación luego de superar al italiano Lorenzo Sonego en octavos de final y mostró solidez en los momentos decisivos del encuentro ante el norteamericano.

En el primer parcial, el zurdo marcó diferencias en la recta final para imponerse por 7-5, mientras que en la segunda manga ambos jugadores llevaron la definición hasta el tie-break, instancia en la que Tabilo se mostró más efectivo y selló un 7-2.

La victoria también significó una revancha para el chileno, quien había caído ante Michelsen en la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami durante esta temporada.

Ahora, Tabilo espera en semifinales al ganador del enfrentamiento entre el argentino Thiago Agustin Tirante y el kazajo Alexander Shevchenko, quienes definirán al próximo adversario del nacional en el certamen sueco.

Con este triunfo, Tabilo volvió a instalarse en una semifinal del circuito ATP después de más de tres meses, desde su participación en Washington, donde fue eliminado por el español Rafael Jódar.