Tabilo sufrió una dolorosa remontada de Etcheverry y dijo adiós a Buenos Aires en cuartos

El tenista chileno Alejandro Tabilo (71° del mundo) fue de más a menos y lamentó su eliminación del ATP 250 de Buenos Aires en cuartos de final, a manos del jugador local Tomás Martín Etcheverry (54°).

Aunque la primera raqueta nacional golpeó fuerte en el primer parcial, terminó abajo con marcador de 6-1, 3-6, 4-6 a favor del trasandino, en dos horas y seis minutos de partido.

"Jano" fue demoledor en el set inicial, con un gran desplante que sorprendió y dejó sin opción a Etcheverry, en el cotejo que abrió la jornada en la cancha principal "Guillermo Vilas".

Aquel arranque proyectaba un gran escenario para Tabilo, pero el criollo sufrió un notable bajón en el segundo asalto. Etcheverry aprovechó los errores propios del chileno y afianzó su servicio para sacar diferencia y mandar todo al tercer set.

Tabilo tuvo vaivenes en el nivel de su juego. El último capítulo mantuvo los saques intactos hasta un momento crucial: Etcheverry quebró para el 5-4 y concretó su servicio para rematar el partido.

Así, el torneo bonaerense se quedó sin chilenos en acción y Tabilo deberá enfocarse en el ATP 500 de Río de Janeiro, que arrancará el lunes 16 de febrero.

En cuanto al también llamado Argentina Open, Etcheverry disputará el pase a la final con el vencedor entre su compatriota Francisco Cerúndolo (19°), favorito del torneo, y el checo Vit Kopriva (95°).