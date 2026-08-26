Tabilo volverá a China para defender el título del ATP de Chengdú

Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) se alista para disputar el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, y posteriormente afrontar la serie de Copa Davis ante España.

Además, el tenista chileno ya proyecta su calendario para el tramo final del año y, tras la confrontación por la Ensaladera de Plata, partirá rumbo a la gira asiática, donde ya definió su primera parada.

En las últimas horas se conoció la lista de entrada del ATP 250 de Chengdú, torneo que se disputará entre el 23 y el 29 de septiembre y en el cual regresará para defender el título que conquistó el año pasado.

En aquella edición, el chileno comenzó su participación desde la qualy y avanzó hasta la final, instancia en la que derrotó al italiano Lorenzo Musetti, quien era el primer favorito y se encontraba dentro del top ten del ranking mundial.

En la edición de 2026, junto al zurdo nacido en Toronto, aparecen entre las principales figuras el monegasco Valentin Vacherot (23°) y el español Alejandro Davidovich Fokina (27°).