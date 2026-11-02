Ya es una maldición: Alejandro Tabilo volvió a caer ante Rafael Jódar en París

El tenista chileno Alejandro Tabilo (30° de la ATP) sumó una nueva derrota al caer este lunes en su estreno en el Masters 1.000 de París ante el español Rafael Jódar (10°), quien se ha transformado en la bestia negra del nacional en las últimas semanas.

Tabilo prácticamente no tuvo oportunidades en la carpeta gala y se inclinó por 6-2 y 6-3 en un duelo que duró una hora y 18 minutos.

Pese a que el zurdo nacido en Canadá dispuso de una ventaja inicial con quiebre en el tercer juego, el español reaccionó y ganó cuatro juegos seguidos para quedarse con el primer set.

En el segundo parcial, un quiebre en el octavo game inclinó la balanza a favor de Jódar, quien con su saque selló el triunfo, el segundo en apenas dos semanas ante Tabilo luego de haber ganado también en Basilea. Antes, el hispano ya lo había derrotado este año en Cincinnati y Washington.

Con esta caída, Tabilo cederá 40 puntos y ya perdió un casillero en el Ranking Live ubicándose en el puesto 31°.