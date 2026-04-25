Alexander Zverev avanzó tras sufrido debut ante Mariano Navone en el Masters de Madrid

El tenista alemán Alexander Zverev (3° del ATP) consiguió triunfar con suspenso en su estreno por el Masters 1.000 de Madrid, instancia en la que venció a al argentino Mariano Navone (45°) por parciales de 6-1, 3-6 y 6-3.

El encuentro comenzó con un dominio absoluto por parte del germano, quien barrió a su rival en una primera manga. Sin embargo, el panorama cambió en el segundo set para el campeón en 2018 y 2021 después de que el trasandino ajustó sus devoluciones y forzó el tercer juego.

En el set decisivo, Zverev recuperó la lucidez y la agresividad para evitar la sorpresa. El número tres del mundo impuso su jerarquía en los momentos de presión, armando puntos cortos con golpes secos que terminaron por desgastar la resistencia de un Navone.

Con este triunfo, el alemán se citó en los dieciseisavos de final con el francés Terence Atmane (47°), quien viene de ganar el duelo de compatriotas ante Ugo Humbert (34°).