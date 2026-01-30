Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | ATP Cup

Barrios sufrió para vencer a Guido Justo e instalarse en semifianles de Concepción

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chillanejo se medirá ante el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (146°) por el paso a la final.

 Instagram (@legionsudam)
El tenista chileno Tomás Barrios (107° del ATP) consiguió una sufrida victoria tras imponerse al argentino Guido Justo (378°) por parciales de 6-3, 4-6 y 6-4, asegurando su boleto a las semifinales del Challenger de Concepción.

Pese al resultado, la raqueta criolla comenzó con dudas al ceder su servicio en el cuarto juego. Sin embargo, reaccionó rápidamente y tuvo una notable recuperación asegurando los siguentes cinco puntos con tres quiebres consecutivos.

En el segundo set, Justo evitó los errores y supo quedarse con la manga para llevar todo a un tercer episodio donde el chillanejo remó desde atrás desde el inicio y se vio obligado a realizar dos rupturas para quedarse con un batallado triunfo.

De esta manera y al igual que Tabilo, Barrios se instaló entre los cuatro mejores del torneo que se disputa en la Región del Biobío, instancia donde se medirá con el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (146°), quien lo derrotó en sus dos encuentros previos, ambos ocurridos en 2025.

