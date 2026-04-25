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Tópicos: Deportes | Tenis | ATP Cup

Terence Atmane se impuso a sus dolencias para despachar a Ugo Humbert en Madrid

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El tenista francés terminó el partido casi sin poder moverse, sacando por bajo y gritando de dolor.

Terence Atmane se impuso a sus dolencias para despachar a Ugo Humbert en Madrid
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En un duelo de compatriotas franceses en el Masters 1.000 de Madrid, Terence Atmane (47° del ATP) logró una victoria angustiante frente a Ugo Humbert (34°) por parciales de 7-6(3) y 7-6(5), tras disputar los últimos puntos con molestias físicas.

Todo comenzó en el tie-break del segundo set. Con el marcador 4-2 en contra, Atmane colapsó sobre la arcilla debido a calambres recurrentes que le impedían apoyar ambas piernas con normalidad.

Ante la imposibilidad de desplazarse, el joven de 24 años ejecutó saques por bajo y conectó golpes apoyándose en una sola pierna mientras evidenciaba claros gestos y gritos de dolor.

Pese a estar al borde del retiro y sin movilidad, el afectado aprovechó el desconcierto de Humbert para ganar cinco de los últimos seis puntos del partido.

Con esta increíble victoria, Terence Atmane avanzó a la tercera ronda del certamen madrileño, donde tendrá el desafío de enfrentar al segundo cabeza de serie, el alemán Alexander Zverev (3°).

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