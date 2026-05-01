Zverev venció a Blockx y se citó con Sinner en la gran final de Madrid

El tenista alemán Alexander Zverev (3° del ATP) cumplió con su condición de favorito y se clasificó a la gran final del Masters 1.000 de Madrid tras derrotar al joven belga Alexander Blockx (69°) por parciales de 6-2 y 7-5.

Con una solidez impecable con su servicio, el germano no concedió ni una sola oportunidad de quiebre a su rival en todo el encuentro. En la primera manga, impuso condiciones rápidamente con roturas en el primer y quinto juego.

El segundo set fue mucho más disputado gracias a la resistencia de Blockx, quien salvó múltiples saques de quiebre hasta que "Sascha" logró dar el golpe definitivo en el undécimo juego para sellar su victoria tras una hora y 37 minutos de acción.

Con este triunfo, el segundo sembrado del cuadro logró romper su racha de cinco semifinales perdidas al hilo en lo que va de año y definirá el título este domingo ante el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner.