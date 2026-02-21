Con duelo de compatriotas en el debut: Chile Open 2026 sorteó su cuadro principal

El torneo Chile Open 2026 realizó este sábado el sorteo para su "main draw" individual, con un partido entre compatriotas en primera ronda y otro posible choque de nacionales en la segunda fase.

Alejandro Tabilo (68° ATP y octavo sembrado) se medirá con Marcelo Tomás Barrios (107°) en el debut. El rival del vencedor saldrá entre dos rivales que Tabilo tuvo en Río de Janeiro: El argentino Thiago Tirante (92°) y el peruano Ignacio Buse (91°).

En tanto, Nicolás Jarry (143°) enfrentará a un jugador proveniente de la qualy y podría chocar en segunda ronda con Matías Soto (317°), quien debe medirse con el trasandino Tomás Etcheverry (51°).

Por otra parte, Cristian Garin (89°) quedó emparejado con Juan Manuel Cerúndolo (78°). A la espera del ganador está Sebastián Báez (32°), tercer sembrado del torneo.

Cabe recordar que el Chile Open, de categoría 250, se desarrollará entre el lunes 23 febrero y el domingo 1 de marzo en San Carlos de Apoquindo.

- Revisa cómo quedó el cuadro principal: