Con duelo de compatriotas en el debut: Chile Open 2026 sorteó su cuadro principal
Quedaron definidos los cruces para el torneo que arrancará el lunes 23 de febrero.
El torneo Chile Open 2026 realizó este sábado el sorteo para su "main draw" individual, con un partido entre compatriotas en primera ronda y otro posible choque de nacionales en la segunda fase.
Alejandro Tabilo (68° ATP y octavo sembrado) se medirá con Marcelo Tomás Barrios (107°) en el debut. El rival del vencedor saldrá entre dos rivales que Tabilo tuvo en Río de Janeiro: El argentino Thiago Tirante (92°) y el peruano Ignacio Buse (91°).
En tanto, Nicolás Jarry (143°) enfrentará a un jugador proveniente de la qualy y podría chocar en segunda ronda con Matías Soto (317°), quien debe medirse con el trasandino Tomás Etcheverry (51°).
Por otra parte, Cristian Garin (89°) quedó emparejado con Juan Manuel Cerúndolo (78°). A la espera del ganador está Sebastián Báez (32°), tercer sembrado del torneo.
Cabe recordar que el Chile Open, de categoría 250, se desarrollará entre el lunes 23 febrero y el domingo 1 de marzo en San Carlos de Apoquindo.
- Revisa cómo quedó el cuadro principal: