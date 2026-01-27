Nicolás Jarry sobre su lesión: La recuperación ha sido más larga de lo esperado

El tenista chileno Nicolás Jarry transparentó en conferencia de prensa tras recibir un "wild card" en el ATP 250 de Santiago, el momento físico que atraviesa mientras continúa su proceso de retorno al circuito, marcado por una lesión en el codo que le impide competir al cien por ciento. "La recuperación ha sido más larga de lo esperado".

Pese a quedar eliminado tempranamente en Canberra y en la qualy del Abierto de Australia, Jarry aseguró que el balance fue positivo debido al manejo cuidadoso de su dolencia. "Aprendimos mucho de la lesión, de cómo me afecta. Por eso estamos yendo por otro camino sobre cómo mejorar el codo y el antebrazo", expresó.

Con respecto a su participación en la Copa Davis, que enfrentará a Chile contra Serbia este 6 y 7 de febrero en el Estadio Nacional, el "Príncipe" admitió que el proceso de recuperación ha sido más extenso de lo planificado, aunque reafirmó su compromiso con el equipo chileno. "Estoy en un proceso de recuperación del codo, aún no he logrado recuperarme del todo, pero estaremos presentes. Estoy en comunicación día por medio con Nicolás Massú hablando de la serie, lo que se viene y mi estado. Intentaré lo máximo para estar", dijo el tenista.

Finalmente, se refirió a los dichos del kazajo Alexander Bublik , quien calificó a Chile como uno de los públicos más complejos: "Es difícil jugar aquí, es la verdad. Tenemos una buena hinchada, dentro del mundo hay un par de países más irrespetuosos. Tenemos una energía y pasión enorme, que nos ayuda a los jugadores. Nos falta un poco de respeto para entender las pequeñas cosas de la norma tenística, pero dentro de eso hay partidos en que sí se logran mantener ambas cosas", finalizó.