Alcaraz no dio opciones de sorpresa a Fonseca y pasó a tercera ronda en Miami

El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, dejó atrás su caída en semifinales de Indian Wells tras acceder a tercera ronda del Masters 1.000 de Miami con una sólida victoria ante el brasileño Joao Fonseca (número 39°).

Alcaraz se impuso por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 29 minutos de partido frente a un público mayoritariamente a favor del brasileño, celebrando cada punto conseguido por Fonseca o fallado por el murciano.

Sin embargo, el español puso su jerarquía sobre la mesa y se marchó del partido con 26 ganadores, a diferencia de los 14 winners del sudamericano.

El ibérico no tardó en quebrar, con el primer break en el segundo segundo juego al saque de Fonseca; diferencia que bastó para llevarse el set.

El guión del segundo set fue casi idéntico, con Fonseca perdiendo su primer servicio, y teniendo dos oportunidades fallidas de rotura con 1-0 y 3-2 para Alcaraz.

En los momentos de break point en contras se vio mejor la nueva versión de Alcaraz y, finalmente, un saque directo finiquitó el encuentro para el español.

"Fue muy difícil jugar contra Joao (Fonseca), es un jugador muy talentoso. Es uno de los mejores jugadores del tour", afirmó 'Carlitos' en la entrevista en pista posterior a la victoria.

Alcaraz se enfrentará en tercera ronda al estadounidense Sebastian Korda, número 36 del mundo, quien se deshizo sin dificultad del argentino Camilo Ugo Carabelli (66°) por 6-0 y 6-3.