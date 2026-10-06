Alcaraz revalidó su título en Tokio tras imponerse a Lehecka

El tenista español Carlos Alcaraz conquistó por segundo año consecutivo el torneo ATP de Tokio luego de superar este martes al checo Jiri Lehecka en la final disputada en el Ariake Coliseum.

El número tres del ranking mundial se impuso por 7-6 (4) y 6-4 en una hora y 36 minutos para volver a celebrar en la pista dura de la capital japonesa.

Alcaraz tuvo un complicado inicio y cedió su servicio en el primer juego del partido, situación que Lehecka aprovechó para adelantarse por 2-0.

El español reaccionó durante el desarrollo de la manga y recuperó el quiebre para igualar 3-3, antes de que ambos mantuvieran sus servicios y llevaran la definición al desempate.

El murciano estuvo más preciso en los momentos decisivos y se adjudicó el "tie-break" por 7-4 para ponerse en ventaja.

La igualdad se mantuvo durante buena parte del segundo parcial hasta que Alcaraz quebró el servicio de Lehecka para adelantarse 4-3 y tomó definitivamente el control de la final.

El español sostuvo posteriormente sus turnos de saque y cerró el compromiso con un 6-4 que le permitió revalidar la corona conseguida en Tokio durante la temporada pasada.

El título fue además el primero de Alcaraz desde su regreso a la competencia después de una lesión en la muñeca derecha que lo mantuvo cuatro meses fuera de las canchas.