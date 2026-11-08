Alcaraz venció a Shelton y conquistó por primera vez el Masters 1.000 de París

Carlos Alcaraz (3° del ranking ATP) se proclamó campeón del Masters 1.000 de París tras derrotar al estadounidense Ben Shelton (4°) por 7-6 (5) y 7-5, en una final disputada este domingo que le permitió conquistar por primera vez el torneo francés.

El español logró imponerse en un encuentro de una hora y 57 minutos, marcado por la solidez del servicio de Shelton y la capacidad de Alcaraz para responder en los momentos decisivos. En el primer set, el estadounidense desperdició seis oportunidades de quiebre y el murciano terminó imponiéndose en el desempate por 7-5.

La segunda manga también presentó dificultades para el español, quien quedó en desventaja de 2-4 después de perder su servicio. Sin embargo, Alcaraz consiguió recuperar el quiebre y terminó sellando la victoria por 7-5, concretando su revancha ante Shelton, quien lo había eliminado en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

Con esta conquista, el tenista de 23 años alcanzó los 29 títulos individuales de su carrera, nueve de ellos en torneos Masters 1.000, además de sumar su quinta corona de la temporada. También encadenó nueve triunfos consecutivos, luego de su reciente consagración en Viena.

Alcaraz, que venía de superar a Casper Ruud para instalarse en la final de París, se convirtió en el segundo español en ganar el certamen, después de David Ferrer en 2012. Además, celebró su regreso al máximo nivel tras permanecer cuatro meses fuera del circuito debido a una lesión de muñeca.