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Tópicos: Deportes | Tenis | Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz sorprendió con cambio de look a la espera de su retorno a las canchas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

El español lució trenzas en la previa de jugar en Cincinnati tras varios meses de inactividad.

Carlos Alcaraz sorprendió con cambio de look a la espera de su retorno a las canchas
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El tenista español Carlos Alcaraz reapareció con un llamativo look veraniego, luciendo unas trenzas en el pelo, mientras se prepara para volver a las pistas en el Masters de Cincinnati, tras más de cuatro meses fuera por una lesión en la muñeca.

La publicación del tenista murciano, que ya acumula más de 500 mil likes, repasa algunos de sus momentos más destacados durante este mes de julio, aparte de la nueva imagen, como recuerdos de la final del Mundial en Nueva York en la que España se proclamó campeona del mundo, una foto con el exfutbolista Andrés Iniesta y un vídeo corto entrenándose.

Alcaraz lleva fuera de las pistas desde el pasado 14 de abril cuando se lesionó la muñeca derecha y, desde entonces, ha estado centrado en su rehabilitación. Esta dolencia le dejó fuera de Roland Garros y Wimbledon, dos eventos donde llegó hasta el final en 2025.

Se espera que reaparezca próximamente en el Masters 1.000 de Cincinnati (del 13 al 23 de agosto) y después en el Abierto de Estados Unidos.

No es la primera vez que el actual número tres de la clasificación ATP cambia su imagen personal. Precisamente, en la última edición del Grand Slam de Nueva York en 2025, sorprendió a todos jugando rapado y se proclamó campeón.

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