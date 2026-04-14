Con susto y asistencia médica: Carlos Alcaraz debutó con triunfo en el Conde de Godó

El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, tuvo un exigente debut en el Trofeo Conde de Godó tras superar en dos mangas por 6-4 y 6-2 al finlandés Otto Virtanen, en un compromiso que encendió las alarmas por las evidentes molestias físicas presentadas por el bicampeón defensor del certamen.

El desarrollo del encuentro resultó sumamente incómodo para el jugador murciano. Incapaz de encontrar su ritmo habitual, sumó 32 errores no forzados ante un rival agresivo que llegó a registrar saques de 225 km/h. Pese a las complicaciones, el primer cabeza de serie logró resistir los múltiples intentos de quiebre de su adversario durante la manga inicial.

El momento de mayor preocupación se vivió en la recta final del primer parcial. Estando 5-4 en el marcador, el español debió pedir asistencia médica para revisar su muñeca derecha. A su regreso a la arcilla, aprovechó los nervios del tenista finés, quien encadenó una serie de errores desde el fondo de la pista para entregar el set en 54 minutos de juego.

La segunda etapa ofreció un trámite mucho más plácido para el dueño de casa. Tras conseguir una rápida ventaja de 2-0 y un breve intercambio de roturas de servicio, Alcaraz consolidó su dominio absoluto en la pista. En el juego final, rompió el saque de su oponente dejándolo en blanco para sellar el 6-2 definitivo a su favor.

Con esta victoria, el doble ganador del torneo barcelonés en las ediciones 2022 y 2023 dio su primer paso hacia el gran objetivo de recuperar la cima del ranking ATP, meta que alcanzará si logra levantar la corona. Su próximo desafío será este jueves por los octavos de final frente al checo Tomas Machac, quien viene de eliminar al argentino Sebastián Báez.