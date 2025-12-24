Ferrero reveló la verdad de su quiebre con Carlos Alcaraz

Una semana después del terremoto que sacudió al tenis mundial, Juan Carlos Ferrero sacó la voz. El exentrenador de Carlos Alcaraz ofreció una entrevista al diario Marca donde reconoció sentirse "dolido" por la finalización de su vínculo profesional, aunque se mostró tranquilo por "haber hecho los deberes" al llevar al murciano a la cima del deporte.

Ferrero desclasificó que la razón principal de la separación no fue deportiva ni personal, sino contractual. "Al acabar en Turín, todos teníamos la idea de que íbamos a seguir. Pero cuando se acaba un año se tienen que ver cosas a nivel de contratos. Había ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Uno tira para un sitio y los otros para el otro", confesó el valenciano.

El técnico lamentó la falta de diálogo final: "Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir".

El duelo y el futuro de Alcaraz

Tras siete años de una relación casi paternal, Ferrero admitió que no está listo para asumir otro reto, cerrando la puerta incluso ante preguntas hipotéticas sobre entrenar a rivales como Jannik Sinner. "Quiero estar tranquilo y uno tiene corazón. Es imposible para mí coger a alguien más en estos momentos porque mi pensamiento todavía está allá. Ahora mismo estoy dolido y tiene que pasar un tiempo de duelo", expresó con sinceridad.

Pese a la tristeza, el "Mosquito" fue generoso con su expúpilo y con su sucesor, Samuel López. "Samuel es una persona que le conoce muchísimo y ha cogido experiencia para llevar el barco en solitario. Le deseo a Carlos lo mejor y creo que tiene posibilidades de ser el mejor tenista de la historia", sentenció.

Finalmente, Ferrero dejó una puerta abierta al futuro: "Cerrar la puerta definitivamente no sería lógico. No estar de acuerdo en ciertos puntos no significa que no sigamos siendo amigos".