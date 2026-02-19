[VIDEO] "La regla de la ATP es una mierda": El explosivo reclamo de Carlos Alcaraz en Doha

El tenista español Carlos Alcaraz (1° del ranking) protagonizó un tenso momento en los cuartos de final del ATP 500 de Doha tras recibir una advertencia por demorar su saque en el primer set frente a Karen Khachanov (17°).

El español fue sancionado luego de un extenso intercambio y no ocultó su molestia con la decisión arbitral."La regla de la ATP es una mierda, no tengo permiso para ir a la toalla", le dijo a la jueza visiblemente frustrado por la aplicación estricta del cronómetro entre puntos.

Pese al reclamo e incluso la petición de Khachanov por quitarle el warning, la advertencia se mantuvo y el partido continuó.