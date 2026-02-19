[VIDEO] "La regla de la ATP es una mierda": El explosivo reclamo de Carlos Alcaraz en Doha
El tenista murciano se mostró visiblemente molesto tras recibir una advertencia por demorar en su saque.
El tenista murciano se mostró visiblemente molesto tras recibir una advertencia por demorar en su saque.
El tenista español Carlos Alcaraz (1° del ranking) protagonizó un tenso momento en los cuartos de final del ATP 500 de Doha tras recibir una advertencia por demorar su saque en el primer set frente a Karen Khachanov (17°).
El español fue sancionado luego de un extenso intercambio y no ocultó su molestia con la decisión arbitral."La regla de la ATP es una mierda, no tengo permiso para ir a la toalla", le dijo a la jueza visiblemente frustrado por la aplicación estricta del cronómetro entre puntos.
Pese al reclamo e incluso la petición de Khachanov por quitarle el warning, la advertencia se mantuvo y el partido continuó.