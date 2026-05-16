Tópicos: Deportes | Tenis | Challengers
Alejandro Tabilo sucumbió ante Miomir Kecmanovic en la semifinal en Valencia
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El chileno fue sorprendido por el serbio en sets corridos.
El chileno fue sorprendido por el serbio en sets corridos.
El chileno Alejandro Tabilo, 35° en el ranking ATP, fue sorprendido y se despidió del Challenger de Valencia en semifinales, tras perder ante el serbio Miomir Kecmanovic (70°).
Tabilo, primer favorito en el torneo español, perdió por 7-6(0) y 6-3 ante el tenista balcánico, en una hora y 35 minutos de partido en la arcilla valenciana.
En la final, Kecmanovic enfrentará al ganador entre el español Jaume Munar (38°) y el paraguayo Daniel Vallejo (84°).
El próximo desafío de Tabilo, en tanto, será en el ATP 250 de Ginebra, en donde enfrentará al suizo Stan Wawrinka.