Barrios conoció la programación para su estreno en el Challenger de Costa do Sauipe

El tenista chileno Tomás Barrios (156° del ATP) iniciará este lunes su participación en el Challenger de Costa do Sauipe, en Brasil, cuando enfrente en la primera ronda al portugués Henrique Rocha (100°).

Después de su paso por el Challenger de Guayaquil, el chillanejo asumirá el primer turno de la cancha central a partir de las 16:00 horas (20:00 GMT), instancia donde se enfrentará al tercer cabeza de serie del cuadro principal.

El historial entre ambos registra cinco enfrentamientos previos con un balance favorable de 3 duelos ganados para el luso y dos festejos para "Tomi", quien también venció en el último cruce durante la fase clasificatoria de Wimbledon 2025.

La cuarta raqueta criolla viene de alcanzar los octavos de final en Ecuador y, en caso de superar el debut en suelo brasileño, se medirá en la ronda de 16 mejores ante el ganador del duelo entre el local Lucas Andrade da Silva (582°) y el argentino Lautaro Midón (187°).