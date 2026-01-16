Matías Soto venció a Benjamín Torrealba y se clasificó a las semifinales del M25 de Santiago

El tenista nacional Matías Soto (386° del ranking ATP) clasificó a las semifinales del M25 de Santiago tras vencer por 6-2 y 6-3 a su compatriota Benjamín Torrealba (828°) por los cuartos de final del torneo.

El copiapino se verá las caras ante el francés y tercer mejor preclasificado del torneo Sean Cuenin (414°) por un paso a la final.

El M25 de Santiago corresponde a categoría ITF, que es la tercera más importante del tenis por detrás de los certámenes Challengers y ATP.

¿Dónde se juega el M25 de Santiago?

Todos los partidos del evento se disputan en el Court Central "Anita Lizana", del Estadio Nacional, y la entrada es liberada.