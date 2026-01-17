Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Challengers

Matías Soto venció a Sean Cuenin y se instaló en la final del M25 de Santiago

Redacción Cooperativa

Deberá enfrentar al argentino Facundo Mena.

El tenista chileno Matías Soto (386° del ranking ATP) venció al francés Sean Cuenin (414°) por 6-4, 4-6 y 6-3, y se instaló en la final del M25 de Santiago.

El chileno deberá enfrentar al tenista argentino Facundo Mena (322°) en la final de la edición, que se realizará el domingo 18 de enero a las 10:00 horas.

Soto y Mena registran tres duelos previos con ventaja de 2-1 para el copiapino, quien ganó en Temuco 2023 y San Luis de Potosí 2024.

El trasandino, en tanto, ganó en Ibagué 2024.

Todos los partidos del evento se disputan en el Court Central "Anita Lizana", del Estadio Nacional con entrada liberada.

