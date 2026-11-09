Nicolás Jarry avanzó al cuadro principal en el Challenger de Lima

Nicolás Jarry (790° del ranking ATP) mantuvo el tranco ganador ante el argentino Máximo Zeitune (514°) y se sumó a su compatriota Tomás Barrios (191°) en el cuadro principal del Challenger de Lima.

Para hacerlo, el tenista nacional libró una durísima batalla ante un adversario trasandino que fue un hueso duro de roer, pero finalmente el chileno logró imponerse por parciales de 7-5 y 7-6 (4) en una hora y 39 minutos de encuentro.

El primer set se mantuvo bastante parejo hasta que en el noveno juego comenzaron a intercambiar quiebres, dinámica donde el favorecido fue el nacional, quien logró romper en una ocasión más que su rival y tomó la delantera del encuentro con un 7-5.

Las acciones en el segundo capítulo volvieron a estar sumamente igualadas, debiendo resolver la manga vía tie break, instancia donde el "Principe" exhibió mayor solvencia que Zeitune, sellando su triunfo con un 7-4 en la ronda de desempate.

De esta manera, Jarry abrochó su ingreso al cuadro principal del certamen peruano a la espera de conocer a su adversario y, además, trepó hasta el 751° puesto del ranking en vivo.

Por si fuera poco, cosechó su segundo triunfo al hilo en el circuito, alguno que no pasaba desde hace siete meses en el Challenger de Madrid, cuando alcanzó las semifinales.