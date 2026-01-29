Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Challengers

Tomás Barrios batió a Thiago Monteiro y se instaló en cuartos de final en Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno ratificó su condición de segundo favorito.

El chileno Tomás Barrios, 107° en el ranking ATP, ratificó su condición de segundo favorito y avanzó este jueves a los cuartos de final del Challenger de Concepción.

Barrios batió al brasileño Thiago Monteiro (196°) por 6-2 y 7-5 en una hora y 43 minutos de partido en la arcilla penquista.

En cuartos de final, Barrios enfrentará al argentino Guido Justo (378°), quien batió a su compatriota Juan Bautista Torres (364°) por 6-3 y 6-2.

