Tomás Barrios batió a Thiago Monteiro y se instaló en cuartos de final en Concepción
Autor: Redacción Cooperativa
El chileno ratificó su condición de segundo favorito.
El chileno Tomás Barrios, 107° en el ranking ATP, ratificó su condición de segundo favorito y avanzó este jueves a los cuartos de final del Challenger de Concepción.
Barrios batió al brasileño Thiago Monteiro (196°) por 6-2 y 7-5 en una hora y 43 minutos de partido en la arcilla penquista.
En cuartos de final, Barrios enfrentará al argentino Guido Justo (378°), quien batió a su compatriota Juan Bautista Torres (364°) por 6-3 y 6-2.