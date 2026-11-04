Tomás Barrios fue eliminado en octavos del Challenger de Costa do Sauipe

El tenista chileno Tomás Barrios (154° del ranking ATP) quedó eliminado este miércoles en los octavos de final del Challenger de Costa do Sauipe, tras inclinarse por parciales de 5-7, 6-3 y 5-7 frente al argentino Lautaro Midón (185°).

El duelo arrancó cuesta arriba para el chillanejo al ceder su saque de entrada y, si bien emparejó las acciones en el quinto juego, un nuevo quiebre en el duodécimo le entregó la primera manga al trasandino.

En el segundo capítulo, la Barrios afinó sus tiros desde el fondo de cancha y rompió en tres ocasiones el servicio rival para ir a la manga decisiva. No obstante, el nacional desperdició una ventaja 4-1 ante un rival que se recuperó con otro quiebre en el undécimo juego.

Con esta despedida en la ronda de los 16 mejores, el chillanejo sufrirá un sensible retroceso en el ranking en vivo de la ATP, cediendo momentáneamente cerca de 35 casilleros para ubicarse en el casillero 189 del escalafón mundial.