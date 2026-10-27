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Tópicos: Deportes | Tenis | Challengers

Tomás Barrios tuvo debut triunfal en el Challenger de Guayaquil

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno venció al argentino Juan Estevez.

Tomás Barrios tuvo debut triunfal en el Challenger de Guayaquil
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El chileno Tomás Barrios, 156° del ranking ATP, tuvo este martes un debut triunfal en el Challenger de Guayaquil en Ecuador, tras vencer al argentino Juan Estevez (352°).

Barrios, tercer cabeza de serie del torneo, ratificó su favoritismo y se impuso por 6-2 y 7-6(12) después de dos horas de partido.

En la primera manga el chillanejo necesitó de dos quiebres, en el quinto y séptimo juego, para marcar diferencias.

En tanto, en el segundo episodio ambos se rompieron el saque en dos oportunidades cada uno y todo se resolvió en un tiebreak de infarto, donde Barrios salvó cinco set points y sentenció la victoria en su tercer punto de partido.

Con esto, Barrios avanzó a los octavos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (332°) y el qualy colombiano Miguel Tobón (444°).

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