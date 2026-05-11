Tomás Barrios tuvo debut triunfal en el Challenger de Oeiras IV

El chileno Tomás Barrios, 134° en el ranking ATP, tuvo un debut triunfal este lunes en el Challenger de Oeiras IV, en Portugal, tras vencer en primera ronda al estadounidense Michael Zheng (149°).

Barrios, séptimo sembrado en el torneo luso, se exigió para imponerse por un doble 6-4 en dos horas de partido ante Zheng, de 22 años.

En el primer set, el chillanejo logró un quiebre en el cuarto juego y tuvo controlado hasta que su rival le devolvió el golpe en el noveno game. Sin embargo, Barrios respondió de inmediato para adelantarse en el encuentro.

Para la segunda manga, ambos se anotaron con un quiebre en los juegos iniciales, manteniendo todo parejo hasta que "Tomi" hizo pesar su experiencia arrebatándole el servicio a su oponente en el décimo game, sentenciando su paso a segunda ronda.

En la siguiente fase, Barrios enfrentará al ganador de la llave entre el argentino Genaro Olivieri (214°) y el estadounidense Nishesh Basavareddy (154°).